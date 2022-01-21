Владельцы iPhone могут активировать ряд функций заклинаниями из "Гарри Поттера"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владельцы iPhone могут активировать разные опции в гаджете, произнося заклинания из "Гарри Поттера", сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что для этого следует включить голосовой помощник Siri и произнести заклинание.
Так, слово "Люмос", после которого загорается свет на конце волшебной палочки в "Гарри Поттере", поможет владельцам iPhone включить фонарик. Если пользователь захочет его выключить, можно будет произнести "Нокс".
Произнеся "Акцио", можно открыть на телефоне любое приложение. Чтобы выполнить эту команду, следует произнести само заклинание, а потом сообщить Siri название желаемого приложения.
Кроме того, пользователи могут воспользоваться заклинаниями "Силенцио", которое переведет телефон в беззвучный режим, и "Муффлиато". Последнее поможет уменьшить громкость.
Ранее пользователи iPhone 12 и iPhone 13 из Китая пожаловались на дефект экрана. Речь идет о зеленом и красном оттенках в разных частях экрана. Обнаружить это можно, если выбрать статичные обои в темных цветах и снизить яркость до 50%.
"The City": спецвыпуск "Гарри Поттера" к 20-летию старта франшизы
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