В iPhone появится функция распознавания человека в маске и очках – СМИ

12:19
Фото: depositphotos/prykhodov
Apple добавила в iOS функцию распознавания пользователя в медицинской маске. Об этом сообщает "Газета.ру".
Пока нововведение доступно только участникам закрытого тестирования бета-версии iOS 15.4. Теперь для распознавания уникальных черт лица Face ID будет достаточно области глаз, поэтому пользователю понадобится смотреть ровно во фронтальную камеру.
Помимо этого, в настройках Face ID появилась графа "добавить очки". С ее помощью разблокировать iPhone можно будет одновременно и в очках, и в маске. Однако с солнцезащитными очками функция работать не будет.
Ранее инсайдеры сообщили о планах Apple внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт: смартфон сможет работать как магазинный терминал оплаты. Для этого будет задействован чип NFC.
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