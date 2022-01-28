В iPhone появится функция распознавания человека в маске и очках – СМИ

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Apple добавила в iOS функцию распознавания пользователя в медицинской маске. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пока нововведение доступно только участникам закрытого тестирования бета-версии iOS 15.4. Теперь для распознавания уникальных черт лица Face ID будет достаточно области глаз, поэтому пользователю понадобится смотреть ровно во фронтальную камеру.

Помимо этого, в настройках Face ID появилась графа "добавить очки". С ее помощью разблокировать iPhone можно будет одновременно и в очках, и в маске. Однако с солнцезащитными очками функция работать не будет.

Ранее инсайдеры сообщили о планах Apple внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт: смартфон сможет работать как магазинный терминал оплаты. Для этого будет задействован чип NFC.

