В Санкт-Петербурге шеф-редактор "Триколора" оштрафован за показ фильма с ЛГБТ-сценами

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В Санкт-Петербурге шеф-редактору НАО "Национальная спутниковая компания" Анатолию Слепенкову выписали штраф из-за демонстрации фильмов, которые пропагандируют ЛГБТ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов по региону.

По информации пресс-службы, Слепенкова привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"). По приговору судьи ему назначили штраф на сумму 200 тысяч рублей.

В материалах дела сказано, что 22 мая 2023 года шеф-редактор "Триколора" на своем сайте показывал фильм "Игра с ключами", где демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения. В кинокартине герои рассуждали об однополой любви, а также в фильме показали откровенные сцены с участием персонажей одного пола.

Во время вынесения решения Слепенкова не было в суде.

Ранее суд выписал штраф компании ПАО "Вымпелком", которому принадлежат оператор связи и кинотеатр "Билайн", в размере 1 миллиона рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без маркировки 18+.

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