Суд в Москве оштрафовал "Вымпелком" на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки

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Столичный Савеловский суд выписал штраф компании ПАО "Вымпелком", которому принадлежат оператор связи и кинотеатр "Билайн", в размере 1 миллиона рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без маркировки 18+. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать ПАО "Вымпелком" виновным по статье "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" и назначить наказание в виде 1 миллиона рублей", – заявили в суде.

Отмечается, что по данной статье лицам может грозить штраф в размере до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности компании на 90 суток.

Ранее "Вымпелком" уже был оштрафован за показ фильмов с ЛГБТ-отношениями без возрастной маркировки 18+ Савеловским судом Москвы. Поводом для выписки штрафа в размере 1 миллиона рублей стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ": "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник" и другие.



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