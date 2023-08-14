"Мегафон" оштрафовали на 1 млн руб за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки 18+

Фото: depositphotos/andreyuu

Тверской суд Москвы выписал штраф оператору "Мегафон" за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ без плашки 18+. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"ПАО "Мегафон" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", – говорится в сообщении.

В суде не уточнили, о каком именно фильме идет речь.

Ранее за аналогичное нарушение столичный Савеловский суд выписал штраф компании "Вымпелком". Поводом для этого стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ": "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник" и другие.

До этого штраф получил онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", его также обязали выплатить 1 миллион рублей. Суд установил, что платформа не обозначила спецзнаком фильмы "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".