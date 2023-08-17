Суд оштрафовал гендиректора "Яндекса" за четыре фильма без маркировки 18+

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Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки 18+ на четырех фильмах в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск", сообщает РИА Новости.

Савиновского признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему штраф в 200 тысяч рублей.

15 августа суд оштрафовал "Кинопоиск" (принадлежит "Яндексу") на миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без плашки 18+. Речь идет о картинах "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" .

В пресс-службе "Яндекса" отметили, что по этой статье протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо. При этом в компании намерены обжаловать решение суда. В "Яндексе" напомнили, что заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

18 июля суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на четыре миллиона рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. До этого онлайн-кинотеатр "Иви" обязали выплатить один миллион рублей из-за неверной возрастной маркировки фильма "Идеальный незнакомец" с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

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