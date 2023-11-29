Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" из-за реакции зрителей

Фото: кадр из фильма "Айта"; режиссер – Степан Бурнашев; производство – Сайдам Барыл

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева из-за неоднозначной реакции и жалоб зрителей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.

В ходе правительственного часа в Госдуме она объяснила, что изначально картина получила прокатное удостоверение, прошла на фестивалях и была представлена в российских кинотеатрах, но с появлением на онлайн-платформах она вызвала "очень резко негативную реакцию и в социальных сетях".

По словам Любимовой, сотни людей, видящих фильм "немного иначе", направили обращения.

"Фильм вызвал неоднозначную редакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе. Насколько это постоянно спорная тема", – добавила она.

Отмечается, что в министерстве прошли встречи с создателями картины. Глава Минкультуры призвала работать вместе дальше и стараться делать тактичнее темы, "которые могут вызвать такое раздражение в современном обществе".

По данным газеты "Ведомости", Роскомнадзор выявил в фильме "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России", и потребовал видеосервисы устранить нарушение.

Об отзыве у ленты прокатного удостоверения стало известно в конце сентября. Кроме того, из российских онлайн-кинотеатров убрали фильм еще одного якутского режиссера Дмитрия Шадрина "Кандидат".

Глава Якутии Айсен Николаев вступился за режиссеров, к которым Роскомнадзор и Минкультуры выдвинули претензии. По его мнению, авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях. Он добавил, что в Якутии развивается масштабная киноиндустрия и многим это может не нравиться.

Российский фильм "Айта" вышел в прокат