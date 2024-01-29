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29 января, 16:30

Культура

Киноконцерн "Мосфильм" отметит свое 100-летие 30 января

Киноконцерн "Мосфильм" отметит свое 100-летие 30 января

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Киноконцерн "Мосфильм" 30 января отметит свое 100-летие. За последние годы главная киностудия столицы пережила масштабную реконструкцию.

В частности, там появились новые павильоны, которые постоянно загружены съемками. В студии снимают не только фильмы, но и телепрограммы.

Кроме того, специалисты комплекса занимаются восстановлением старых кинолент. Реставрацию прошли уже более 200 картин, теперь у них современное качество звука и изображения. Посмотреть эти фильмы можно в местном киноцентре.

Также большой популярностью пользуется Музей Мосфильма. За 2023 год его посетили более 100 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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