Киноконцерн "Мосфильм" отметит свое 100-летие 30 января

Киноконцерн "Мосфильм" 30 января отметит свое 100-летие. За последние годы главная киностудия столицы пережила масштабную реконструкцию.

В частности, там появились новые павильоны, которые постоянно загружены съемками. В студии снимают не только фильмы, но и телепрограммы.

Кроме того, специалисты комплекса занимаются восстановлением старых кинолент. Реставрацию прошли уже более 200 картин, теперь у них современное качество звука и изображения. Посмотреть эти фильмы можно в местном киноцентре.

Также большой популярностью пользуется Музей Мосфильма. За 2023 год его посетили более 100 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.