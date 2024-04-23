Актер Егор Корешков рассказал о съемках фильма "Волшебник Изумрудного города"

В семейном фильме "Волшебник Изумрудного города" актер Егор Корешков сыграл отца главной героини Элли. По словам актера, черты характера юной исполнительницы этой роли Екатерины Червовой как раз подошли для съемок в картине.

Корешков назвал Червову очень активным ребенком. Он отметил, что благодаря этому качеству она хорошо справилась со своей актерской задачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.