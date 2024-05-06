Выставку о событиях ВОВ откроют в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В Еврейском музее и центре толерантности во вторник, 7 мая, откроется выставка "Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне". Она посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Посетители увидят уникальные дневники, кинохронику и письма, которые расскажут о судьбах людей того времени и их вкладе в победу. Открывает экспозицию раздел про оборону Москвы и его отдельная глава об истории создания народного ополчения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.