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06 мая, 20:00

Культура

Премьера спектакля "Завтра была война" состоится 7 мая в Театре имени Пушкина в Москве

Премьера спектакля "Завтра была война" состоится 7 мая в Театре имени Пушкина в Москве

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В Театре имени Пушкина готовятся к премьере в честь 79-й годовщины со Дня Победы. Во вторник, 7 мая, на основной сцене представят спектакль "Завтра была война".

В основе постановки лежит одноименная повесть Бориса Васильева, посвященная предвоенному времени. События разворачиваются в 1940 году. В центре сюжета – советские школьники, которые оказались на пороге трагических для страны событий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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