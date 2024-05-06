Премьера спектакля "Завтра была война" состоится 7 мая в Театре имени Пушкина в Москве

В Театре имени Пушкина готовятся к премьере в честь 79-й годовщины со Дня Победы. Во вторник, 7 мая, на основной сцене представят спектакль "Завтра была война".

В основе постановки лежит одноименная повесть Бориса Васильева, посвященная предвоенному времени. События разворачиваются в 1940 году. В центре сюжета – советские школьники, которые оказались на пороге трагических для страны событий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.