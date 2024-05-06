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06 мая, 08:00

Культура

Обновленная экспозиция французского искусства открылась в ГМИИ имени Пушкина

Обновленная экспозиция французского искусства открылась в ГМИИ имени Пушкина

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 6 мая. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась обновленная экспозиция французского искусства XVII – первой трети XIX века. В постоянной экспозиции почти удвоили количество представленных работ, сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, можно сходить на выставку "Репортаж" в Парке Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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