Обновленная экспозиция французского искусства открылась в ГМИИ имени Пушкина

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 6 мая. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась обновленная экспозиция французского искусства XVII – первой трети XIX века. В постоянной экспозиции почти удвоили количество представленных работ, сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, можно сходить на выставку "Репортаж" в Парке Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.