"Звезды советского экрана": Эдуард Марцевич

Большой материал на развороте сентябрьского выпуска журнала "Советский экран" за 1987 год был посвящен актеру Эдуарду Марцевичу. Он сыграл полярника в "Красной палатке", лорда в комедии "Идеальный муж" и многих других персонажей.

Кто спас Эдуарда Марцевича от смерти в Антарктиде? Как снимали сложную сцену из фильма "Красная палатка" в ледяной могиле? Как Людмила Гурченко веселила актеров на съемках фильма "Идеальный муж"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".