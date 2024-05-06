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06 мая, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": Эдуард Марцевич

"Звезды советского экрана": Эдуард Марцевич

Выставка "Античность. Система координат" продлится в парке "Зарядье" до 4 августа

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"Раскрывая тайны звезд": к 70-летию Натальи Хорохориной

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В Пушкинском музее открыли обновленную экспозицию французского искусства

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Большой материал на развороте сентябрьского выпуска журнала "Советский экран" за 1987 год был посвящен актеру Эдуарду Марцевичу. Он сыграл полярника в "Красной палатке", лорда в комедии "Идеальный муж" и многих других персонажей.

Кто спас Эдуарда Марцевича от смерти в Антарктиде? Как снимали сложную сцену из фильма "Красная палатка" в ледяной могиле? Как Людмила Гурченко веселила актеров на съемках фильма "Идеальный муж"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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