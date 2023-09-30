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30 сентября, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Олег Газманов

"Откройте, Давид": Олег Газманов

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Давид Виннер встретился с Народным артистом России, музыкантом, поэтом – Олегом Газмановым. Они поговорили о том, что такое Национальный проект "Родники", сколько исполнителей и песенников со всей России в нем уже приняли участие, как изменилась российская эстрада за 50 лет, какой сегодня запрос у аудитории, и каких песен не хватает?

Какой сюжет у песни "Путана", за что Газманов любит регги и кого из молодых исполнителей слушает? Подробности смотрите в программе "Откройте, Давид".

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