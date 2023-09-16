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16 сентября, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Амиран Сардаров

"Откройте, Давид": Амиран Сардаров

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Давид Виннер встретился с блогером, автором YouTube-канала "Дневник Хача" – Амираном Сардаровым, который вернулся из США и вновь завоевывает любовь российской аудитории.

Амиран откровенно рассказал о том, как стал блогером, почему так и не закончил школу. Также он поделился мыслями о том, что значит быть "трушным", какова истинная мотивация делать контент 18+, почему не сложились отношения с Мариам Тилляевой. Почему между журналистами и блогерами всегда будет война, как научиться себя продавать и почему “умный” контент никому не нужен?

Подробности смотрите в программе “Откройте, Давид”.

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Программа: Откройте, Давид
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