Собянин рассказал об итогах первой недели работы новых станций салатовой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новыми станциями столичного метрополитена "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро за неделю воспользовались 213 тысяч раз. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его данным, свыше 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты с запуском финишного участка салатовой ветки. Теперь пассажиры экономят в дороге до 40 минут в день.

Мэр уточнил, что преподавателям и студентам стало проще добираться до Московского физико-технического института. Можно доехать на метро до "Физтеха", затем сесть на бесплатный шаттл, который довезет прямо до вуза, объяснил он.

Собянин запустил движение на участке "Селигерская" – "Физтех" 7 сентября. Градоначальник отметил, что с 2011 года салатовая линия стала больше почти в два раза. На ней построили 12 новых станций, 3 из них – на юге и 9 – на севере Москвы.

Уточнялось, что пассажиры станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии могут оплачивать проезд банковскими картами на всех турникетах. На станциях установлен 31 турникет, 12 из которых принимают оплату по биометрии, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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