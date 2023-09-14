Народный артист Любшин попал в больницу

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РСФСР Станислав Любшин попал в Боткинскую больницу, врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение.

"Состояние средней тяжести, давление 110 на 75, пульс 70", – сказали сотрудники больницы.

Представители Московского Художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ) заявили, что артист чувствует себя нормально, а в больницу он попал из-за проблем, связанных с давлением.

"Его немного решили еще подержать для полного восстановления. Он в обычной палате и занимается подготовкой к премьере", – отметил заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

В конце августа стало известно о госпитализации актрисы и народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, ей поставили диагноз "энцефалопатия". Затем медики якобы перевели ее в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье, где Голубкина продолжила лечение.

Позже информацию о госпитализации артистки опровергла ее дочь, заявив, что Голубкина находится дома. По ее словам, актриса проходила плановое лечение и она чувствует себя хорошо.



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