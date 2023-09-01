Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 07:30

В мире

50 Cent кинул микрофон в фанатку

50 Cent кинул микрофон в фанатку

Российские звезды попрощались с летом в соцсетях

Первый ресторан Dомиno Pizza открылся на Ходынском поле

Тимати и Пинский сообщили, как назовут бывшую Dоmino's Pizza

Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили сеть Domino's Pizza в России

Вокалистка группы ABBA представит сольную песню

Юрист рассказала, почему дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК РФ

Элтона Джона выписали из больницы

"Откройте, Давид": Маша Малиновская

В столичном регионе призвали отменить концерты украинской певицы Ани Лорак

Рэперу 50 Cent грозит уголовная статья за побои. На концерте в Лос-Анджелесе ассистенты несколько раз давали ему микрофоны, которые не работали. В конце концов рэпер разозлился, швырнул микрофон и попал в лицо одной из фанаток, которая находилась рядом со сценой.

В результате девушке рассекло лоб. Она выложила фото в окровавленных бинтах в соцсетях и заявила в полицию. Свидетели и адвокат 50 Cent утверждают, что это была случайность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнеспроисшествияза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика