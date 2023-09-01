50 Cent кинул микрофон в фанатку

Рэперу 50 Cent грозит уголовная статья за побои. На концерте в Лос-Анджелесе ассистенты несколько раз давали ему микрофоны, которые не работали. В конце концов рэпер разозлился, швырнул микрофон и попал в лицо одной из фанаток, которая находилась рядом со сценой.

В результате девушке рассекло лоб. Она выложила фото в окровавленных бинтах в соцсетях и заявила в полицию. Свидетели и адвокат 50 Cent утверждают, что это была случайность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.