Ведение блога планируют признать экономической деятельностью – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минцифры и Росстандарт поддержали инициативу о внесении в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) деятельности блогеров. Об этом сообщает газета "Известия".

Зампред комитета Госдумы Яна Лантратова, которая предложила внести данные изменения, заявила, что среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, и подчеркнула, что этот род деятельности должен находиться в правовом поле.

"Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)", – сообщили в Минцифры.

В Росстандарте также выразили поддержку и подчеркнули, что готовы обсуждать данный вопрос с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.



Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать в РФ приложение, которое бы упростило для блогеров процесс уплаты налогов. Со своей инициативой депутат намерен обратиться в Минцифры РФ и Роскомнадзор.

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