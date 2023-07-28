В ГД предложили создать налоговое приложение для блогеров

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать в РФ приложение, которое бы упростило для блогеров процесс уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть мобильное приложение "Мой налог"... <...> Я предлагаю мобильное приложение "Мой блог", которое будет работать по таким же принципам, не забивая голову людям, которые зарабатывают в интернете. С помощью этого приложения они зафиксируют свой блог, свои доходы", – сказал депутат.

Он добавил, что со своей инициативой намерен обратиться в Минцифры РФ и Роскомнадзор.

В свою очередь, зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, продолжая мысль о необходимости регулирования деятельности блогеров, озвучил идею лицензирования просветительских марафонов.

"Обязательно должно быть лицензирование разного рода "просветительских" марафонов. У нас люди сегодня без специального и высшего образования проводят "обучающие" тренинги и прочее", – отметил общественник.

Он привел в пример тренинги, посвященные здоровью. По его мнению, их не могут проводить 20-летние молодые люди. Они должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, в противном случае покупатели таких тренингов могут причинить себе вред, считает Малькевич.

Кроме того, представитель Общественной палаты выступил за "деанонимизацию" в интернете. Он уверен, что в условиях "тотальной информационной войны" против России анонимности существовать не должно.

Ранее депутаты Госдумы обратились в Росстандарт с просьбой внести в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности коды для блогеров. Парламентарии считают, что это позволит решить проблему правового статуса блогеров, а также выведет коммуникацию индустрии influence-маркетинга с государством на новый уровень.

