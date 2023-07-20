Депутаты Госдумы попросили Росстандарт добавить в ОКВЭД коды для блогеров

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Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредом думского комитета по просвещению Яной Лантратовой попросила Росстандарт внести в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) блогеров. Соответствующее предложение направлено на имя руководителя агентства Антона Шалаева, сообщает ТАСС.

В частности, предлагается внести изменения в ОКВЭД, дополнив его кодом 73.11.1: "Деятельность рекламная в сфере influence-маркетинга". К ней будет относиться как личная рекламная деятельность блогеров, так и деятельность агентств и продюсерских центров, работающих с блогерами. Также предлагается дополнить ОКВЭД кодом 73.3: "Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента".

По мнению Лантратовой, предлагаемая мера позволит соблюсти баланс интересов отрасли и государства, решить давнюю проблему правового статуса блогеров, а также выведет коммуникацию индустрии influence-маркетинга с государством на новый уровень.

Депутаты призвали Шалаева посодействовать в обеспечении разработки нового вида ОКВЭД на базе Минцифры РФ, в том числе в разработке ведомством проекта изменений ОКВЭД для последующего предоставления указанного проекта в Минэкономразвития РФ.

Также они попросили руководителя Росстандарта содействовать в организации обсуждения совместно с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС, а также отраслевыми ассоциациями вопроса о введении и разработке новых видов ОКВЭД.

Ранее сообщалось, что думский депутат Яна Лантратова встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным. Они подняли вопрос выделения ОКВЭД для блогерской деятельности. На этом фоне Лантратова заявила, что реальный масштаб рынка influence-маркетинга составляет порядка 45–50 миллиардов рублей.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что по теме регулирования работы блогеров следует отталкиваться от опыта саморегулирования. Депутат отметил, что в РФ уже есть позитивные случаи саморегулирования. В качестве примера он привел так называемый influence-маркетинг, который создала саморегулируемая организация.

По словам парламентария, вопрос правового регулирования деятельности блогеров стоит на повестке достаточно давно. Хинштейн напомнил, что власти уже предпринимали попытки законодательного регулирования их работы. Однако, продолжил он, норма просуществовала в течение нескольких лет, затем была отменена из-за нежизнеспособности.

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