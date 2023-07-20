Хинштейн предложил ввести саморегулирование блогерского сообщества

Фото: depositphotos/OlgaZakrevskaya

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что по теме регулирования работы блогеров следует отталкиваться от опыта саморегулирования. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат отметил, что в РФ уже есть позитивные случаи саморегулирования. В качестве примера он привел так называемый influence-маркетинг, который создала саморегулируемая организация.

По словам парламентария, вопрос правового регулирования деятельности блогеров стоит на повестке достаточно давно. Хинштейн напомнил, что власти уже предпринимали попытки законодательного регулирования их работы. Однако, продолжил он, норма просуществовала в течение нескольких лет, затем была отменена из-за нежизнеспособности.

"Любое регулирование, тем более такой сложной и неоднозначной среды, требует самого серьезного анализа. На мой взгляд – это последнее дело, когда государство начинает устанавливать какие-то правила, заведомо не понимая, как эти правила будут выполняться", – отметил депутат.

Ранее сообщалось, что думский депутат Яна Лантратова встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным. Они подняли вопрос выделения ОКВЭД для блогерской деятельности. На этом фоне Лантратова заявила, что реальный масштаб рынка influence-маркетинга составляет порядка 45–50 миллиардов рублей.

Блогеру Лерчек и ее мужу предъявлено обвинение в отмывании денежных средств