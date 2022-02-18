В Госдуме прокомментировали идею создания реестра инфоцыган

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова дала комментарий Москве 24 по поводу идеи создания реестра инфоцыган.

В четверг, 17 февраля, в Госдуме состоялось заседание рабочей группы на базе комитета по высшему образованию и науке, которым руководит депутат Госдумы Сергей Кабышев. На заседании присутствовали представители всех парламентских фракций.

Также туда пригласили коллег из МВД, Минобороны, Минпросвещения, СКР, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, на заседании присутствовали член СПЧ при президенте Игорь Ашманов, который занимается вопросами цифровой безопасности, и Андрей Ковалев, представляющий предпринимателей Москвы и движение "Стопмошенник".

"Мы собрались с коллегами, чтобы поговорить о той проблеме, которая в последнее время существует. Сфера бизнес-коучей никак не регулируется", – заявила Лантратова.

Эксперт уточнила, что некоторое время назад она была в Москве на форуме "Стопмошенник", куда пришли 180 пострадавших от действий мошенников людей. По ее словам, в настоящее время существуют достаточно сильные, правильные, образованные тренеры, которые ведут данную деятельность и являются полезными для общества. Однако есть и мошенники, которые не только презентуют некачественную для людей информацию, но и зачастую обладают признаками финансовых пирамид.

"Привлекают людей, собирают с них большие деньги, вплоть до того, что приходили люди, которые пытались заработать и обучиться у них, чтобы заработать на лечение онкобольного ребенка, но в итоге потеряли квартиру, все деньги и не смогли помочь", – рассказала Лантратова.

Первый замглавы комитета ГД отметила, что подобных историй на сегодняшний день много. Так, только в Челябинской области за прошлый год от действий мошенников пострадали люди на 1 миллиард 268 миллионов рублей, а вернуть удалось лишь 2%.

"На самом деле ни у антимонопольной службы, ни у Роспотребнадзора, ни у силовиков не всегда есть механизмы борьбы с такими видами деятельности. Она не всегда подпадает под мошенническую деятельность. Да и вообще критериев качества инфопродукта, к сожалению, нет. Зачастую мы видим такие новые "профессии", как ангелотерапия или астротерапия. Никто не несет ответственности за то, что пропагандируется в этих курсах", – пояснила эксперт.

По ее словам, в реестре основных профессий Минтруда не существует такой профессии, как бизнес-тренер и бизнес-коуч, а если нет такой профессии, то нет и требований к такой деятельности, отметила Лантратова.

"Профессия без стандарта, как человек без паспорта. Некая серая сфера, серые деньги, а за красивым названием зачастую нет ни диплома, ни квалификации, ни ответственности. Если ты преподаешь тренинги по психологии, покажи, что у тебя есть хотя бы диплом психолога. Если ты преподаешь как торговать на фондовом рынке, покажи, что у тебя есть диплом экономиста", – пояснила специалист.

Лантратова уточнила, что на заседании с различными ведомствами по данному вопросу также обсуждался и международный опыт. Так, в ЕС, США, Израиле, Канаде для того, чтобы психолог преподавал, он должен иметь не только диплом психолога, но и практический опыт работы, так как это огромная ответственность.

"Вчерашняя встреча рабочей группы – это первый шаг в комплексной борьбе с инфомошенниками. Нельзя сказать, что мы введем реестр основных профессий и исчезнут инфомошенники. Сейчас даже нет такого понятия. Инфоцыгане вообще некорректно говорить. Это вопрос преступления в цифровой сфере. Когда поднимался вопрос о реестре инфомошенников, то не нужно путать. Многие журналисты говорят, что мы будем составлять реестр плохих инфоцыган. Такое предложение действительно прозвучало, но оно очень дискуссионное. Это не решение рабочей группы создать реестр плохих инфомошенников. Основное предложение, которое поддержало большинство рабочей группы, – ввести профессию бизнес-тренера, бизнес-коуча в реестре основных профессий Минтруда", – пояснила первый заместитель главы комитета ГД.

По словам эксперта, люди учатся жить в новой цифровой реальности. Но нужно и учить специалистов – учителей, психологов и других представителей разных профессий такой новой реальности. Также в связи с появлением нового цифрового общества появляются новые угрозы, с ними нужно бороться. Поэтому, как отметила замглавы, должны быть программы переподготовки специалистов в этой сфере.

"Мы договорились, что к следующему заседанию наши коллеги подготовят свои предложения и мы их обсудим. Планируем встретиться через две недели", – отметила Лантратова.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать реестр инфоцыган. По мнению депутатов, такие люди сначала создают образ скуки и нищеты, а потом дают банальные советы и просят за это приличные деньги.

В свою очередь, сенатор Александр Башкин ранее заявлял, что обманывающим россиян организаторам коучингов и марафонов личностного роста может грозить до 5 лет колонии. Сенатор уточнил, что те, кто подвергся обману со стороны таких организаторов, могут обращаться в правоохранительные органы.

