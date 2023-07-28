В Совфеде одобрили закон об НДФЛ для работающих из-за границы

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Совет Федерации одобрил закон о налоге на доходы работающих из-за границы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 или 15%.

Как следует из текста закона, налоговое нововведение коснется сотрудников российских компаний, которые работают удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ вне зависимости от налогового резидентства.

По словам главы Минфина Алексея Сазанова, единая ставка налога упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов. Объясняется, что компаниям трудно проверять, является ли сотрудник, работающий удаленно, налоговым резидентом РФ. Это, в свою очередь, усложняет расчет налоговой ставки.

Согласно новым правилам, если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника – также по ставке 13 или 15%. Если иностранная компания не выполнила свою функцию, сотрудник обязан заплатить налоги самостоятельно.

Если со страной, где зарегистрирована иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, можно принять уплаченный налог к зачету.

При этом компенсации дистанционным работникам на возмещение расходов удаленным работникам не облагаются НДФЛ.

Ранее Минфин РФ отклонил инициативу повысить НДФЛ для работающих из-за границы Россиян до 30%. В ведомстве объяснили, что в таком случае компании могут создать филиалы за рубежом и устроить сотрудников там. Тогда Россия потеряет не только налоги, но и страховые взносы, резюмировали в министерстве.

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