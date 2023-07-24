Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест

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Столичная прокуратура обратилась в суд с апелляцией по поводу отказа поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в <...> изменении Валерии Чекалиной меры пресечения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство настаивает на отмене решения о сохранении в силе прежней меры пресечения и проведении нового судебного заседания.

14 июля СК РФ потребовал от суда изменить Валерии и Артему Чекалиным меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Ведомство аргументировало это тем, что блогеры неоднократно нарушали действующие в их отношении ограничения.

Тогда же Пресненский районный суд Москвы решил не отправлять Артема Чекалина под домашний арест, а 21 июля аналогичное решение вынес в отношении Валерии Чекалиной.

В начале марта Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

Позже супруги стали фигурантами второго уголовного дела. Их обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.



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