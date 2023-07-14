СК потребовал изменить блогерам Чекалиным меру пресечения на домашний арест

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Следственный комитет РФ попросил изменить блогерам Валерии и Артему Чекалиным меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, супруги Чекалины, обвиняемые по пункту "б" части 4 статьи 174.1, части 2 статьи 198, части 5 статьи 33, части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации, неоднократно нарушали избранную меру пресечения. В ведомстве добавили, что блогеры опосредованно пользовались интернетом, общались со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками.

В начале марта блогеры Валерия Чекалина и ее супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, девушка использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Против них было возбуждено уголовное дело, Чекалиных обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следователи установили, что им удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.

В конце мая стало известно, что супруги Чекалины полностью погасили задолженность по налогам 3 мая. Супругам пришлось взять взаймы 311 миллионов рублей для того, чтобы погасить всю сумму долга.

Адвокат блогеров Чекалиных заявил, что они погасили долги перед налоговой