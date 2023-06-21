Блогеров Чекалиных попросили проверить на заработок "через друзей"

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Общественное движение "Ветераны России" заявило, что Валерия и Артем Чекалины рекламируют продукцию на страницах друзей-блогеров, и попросило Генпрокуратуру РФ проверить законность подобных действий. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на документ, отправленный председателем движения Ильдаром Резяповым.

Отмечается, что, несмотря на запрет суда, Чекалины запустили пиар-рекламу через блогера Алину Акилову, у которой 3,5 миллиона подписчиков. Девушка разместила рекламу средства Letique. Чекалины также обещают и БАДы, якобы улучшающие здоровье и помогающие похудеть.

Как указано в документе, производителем средства является ООО "Летикбад", зарегистрированное в феврале этого года. Компанией руководит Евгений Качайлов, в бенефициарах значится Валерия Чекалина.

Движение попросило проверить качество продукции, законность предприятия, а также дать правовую оценку подобному способу заработка "через друзей" и рекламной кампании.

В начале марта блогеры стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело, Чекалиных обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следователи установили, что им удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.

Адвокат блогеров Чекалиных заявил, что они погасили долги перед налоговой