Мужа Нюши заподозрили в зарабатывании миллионов по схеме "Лерчек-Блиновской"

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Общественное движение "Зов народа" попросило Следственный комитет РФ проверить супруга российской певицы Нюши Игоря Сивова на предмет уклонения от уплаты налогов и зарабатывании на пустых "марафонах желаний", сообщает Life.ru.

Как отметили в движении, у 42-летнего Сивова нет образования психолога или педагога, при этом он называет себя "мастером по ресурсному состоянию и магистром психоанализа". Мужчина обещает подписчикам, которых у него более полумиллиона, раскрыть короткий путь к счастью, богатству и исполнению желаний, а также учит воспитывать детей.

Муж Нюши предлагает поучаствовать в марафонах, в рамках которых можно посетить Мальдивы, Турцию, Великобританию, Оман и Бали. За все это он просит чуть меньше миллиона рублей.

Официально Сивов занимает должность главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

О задержании блогера Елены Блиновской сообщили утром 27 апреля. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

Супругу Елены Блиновской также предъявили обвинение. Алексей Блиновский обвиняется в неуплате налогов и легализации доходов. Обвинение за уклонение от уплаты налогов предъявлено и блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек).