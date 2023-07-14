Суд отказался переводить мужа блогера Чекалиной под домашний арест

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Пресненский районный суд Москвы вынес решение не отправлять под домашний арест блогера Артема Чекалина, которого обвиняют в легализации денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

"В удовлетворении ходатайства отказать", – вынесла вердикт судья Александра Авдотьина.

В свою очередь, заседание в отношении самой Лерчек суд решил перенести на 21 июля. Перенос объяснили необходимостью проверить видеозапись интервью блогеров.

Ранее Следственный комитет РФ потребовал отправить блогеров Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест. Следователи объяснили это тем, что блогеры неоднократно нарушали избранную меру пресечения.

По данным СК, блогеры опосредованно пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками.

Блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем стали подозреваемыми по делу о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей в начале марта этого года. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Против супругов возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1, части 2 статьи 198, части 5 статьи 33, части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили в СК РФ, им удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.

В конце мая стало известно, что Чекалины погасили налоговую задолженность 3 мая. Супругам пришлось взять взаймы 311 миллионов рублей для того, чтобы погасить всю сумму долга.

СК попросил Пресненский суд Москвы ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной