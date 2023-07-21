Суд в Москве отказался отправлять блогера Лерчек под домашний арест

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Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной и решил не отправлять ее под домашний арест по делу о неуплате налогов и легализации денежных средств.

"Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определенных действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в неуплате крупной суммы налогов. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Позже в отношении блогеров возбудили уголовное дело, их обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Отмечалось, что Чекалиным удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они позже приобрели доллары.

В апреле 2023 года на счета пары наложили арест. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Спустя некоторое время после этого их адвокат Константин Третьяков сообщал, что Чекалины полностью погасили свой долг перед налоговой службой.



Суд не стал отправлять под домашний арест Артема Чекалина