Прокуратура Москвы оспорит решение об отказе ужесточить меру пресечения мужу Чекалиной

Фото: 123RF/mistervlad

Прокуратура Москвы выступила с требованием отменить решение суда об отказе заменить мужу блогера Валерии Чекалиной Артему меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Артему Чекалину меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд вынес решение не отправлять под домашний арест Чекалина. Судья отказала в удовлетворении соответствующего ходатайства.

В марте этого года блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем стали фигурантами по делу о неуплате налогов, они не доплатили порядка 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Против них было возбуждено уголовное дело, их обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Отмечалось, что Чекалиным удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они позже приобрели доллары.

Суд наложил арест на банковские счета Чекалиных в рамках дела 19 апреля. По обоим уголовным делам Чекалиным были предъявлены обвинения.

В конце мая адвокат Константин Третьяков сообщал, что Чекалины полностью погасили свой долг перед налоговой службой.



Суд отказался переводить мужа блогера Чекалиной под домашний арест