Суд принял решение оставить блогера Хилми Форкса под арестом

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Мосгорсуд решил оставить треш-блогера Хилми Форкса под арестом за драку в кафе "Вкусно и точка". Об этом рассказали в судебном учреждении.

"Суд оставил решение об административном аресте на 12 суток без изменения", – передает РИА Новости сообщение суда.

Ранее Форкса обязали выплатить штраф в размере одной тысячи рублей после драки в кафе "Вкусно и точка". Его признали виновным по статье "Мелкое хулиганство".

До этого блогера задержали за распространение порнографии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что "справедливость восторжествовала".

Против блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ведется уголовное расследование.

14 июля стало известно, что суд принял решение заключить Форкса под арест на 12 суток.



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