13:52Шоу-бизнес
Суд принял решение оставить блогера Хилми Форкса под арестом
Фото: телеграм-канал SHOT
Мосгорсуд решил оставить треш-блогера Хилми Форкса под арестом за драку в кафе "Вкусно и точка". Об этом рассказали в судебном учреждении.
"Суд оставил решение об административном аресте на 12 суток без изменения", – передает РИА Новости сообщение суда.
Ранее Форкса обязали выплатить штраф в размере одной тысячи рублей после драки в кафе "Вкусно и точка". Его признали виновным по статье "Мелкое хулиганство".
До этого блогера задержали за распространение порнографии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что "справедливость восторжествовала".
Против блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ведется уголовное расследование.
14 июля стало известно, что суд принял решение заключить Форкса под арест на 12 суток.
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