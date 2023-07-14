Треш-блогера Хилми Форкса арестовали на 12 суток за драку в кафе

Фото: телеграм-канал "ХИЛМИ 🔞"

Столичный суд отправил треш-блогера Хилми Форкса под арест сроком на 12 суток за драку в кафе быстрого питания "Вкусно – и точка" на Тульской улице в Москве. Об этом сообщает газета "Известия".

Очевидцы поделились кадрами, на которых оппонент Форкса предлагал ему разобраться на улице. Однако блогер решил выяснять отношения на глазах у сотрудников и посетителей кафе.

Накануне его оштрафовали на 1 тысячу рублей за эту же потасовку. Форкса признали виновным по статье "Мелкое хулиганство".

До этого блогера задержали за распространение порнографии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что "справедливость восторжествовала".