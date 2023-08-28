Элтона Джона госпитализировали после несчастного случая в его доме во Франции – СМИ

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Британскому певцу Элтону Джону потребовалась госпитализация после падения в собственном доме на Лазурном берегу Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французской газеты Nice Matin.

Отмечается, что инцидент произошел в Ницце. Исполнитель упал в результате некоего несчастного случая и получил легкие травмы. Его направили в больницу в Монако.

Ранее Элтон Джон завершил карьеру. Последний концерт своего пятилетнего прощального турне он дал 8 июля в Стокгольме. Больше музыкант не планирует никаких туров, но не исключает разовых выступлений.

Сборы от продажи билетов за весь финальный тур составили более 910 миллионов долларов, что является абсолютным рекордом в мире музыки.



Британский музыкант Элтон Джон завершил прощальный тур