Фото: кадр из фильма "Геракл и амазонки"; режиссер – Билл Л. Нортоня; производство – Renaissance Pictures

Американский актер Кевин Сорбо, сыгравший главную роль в сериале "Удивительные странствия Геракла" 1995–1999 годов, рассказал, что стал жертвой культуры отмены и на протяжении нескольких лет подвергался притеснению со стороны общества из-за того, что он придерживается консервативных взглядов.

"Мой менеджер и агент годами говорили о том, что не могут найти мне работу и сами работать со мной, потому что я христианин и консерватор", – рассказал он телеканалу Fox News.

Сорбо добавил, что его забавляет сложившаяся в кинематографе ситуация. По его словам, в индустрии все "кричат" о толерантности и свободе слова, которые работают только в одну сторону.

"У нас в стране сейчас такой огромный раскол, и он усугубляется средствами массовой информации, фильмами, телевидением. Я не питаю такой злобы и ненависти к людям. У меня другая точка зрения", – отметил актер.

Ранее Сорбо призвал правительство Соединенных Штатов прекратить оказывать финансовую поддержку Киева.

