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Британского певца Элтона Джона выписали из больницы после падения в своем доме во Франции. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на представителя артиста.

"Мы можем подтвердить, что после падения у себя дома на юге Франции Элтон посетил местную больницу в качестве профилактической меры. После осмотров его незамедлительно выписали сегодня утром, сейчас он дома в добром здравии", – поделилась представитель артиста.

28 августа СМИ писали, что Джону потребовалась госпитализация в связи с падением в собственном доме на Лазурном берегу. Отмечалось, что инцидент произошел в Ницце. Артист упал в результате некоего несчастного случая и получил легкие травмы.



Элтон Джон завершил свою музыкальную карьеру. Последний концерт своего прощального турне он дал 8 июля в Стокгольме. Больше он не планирует туров, однако и не исключает разовых выступлений.

Британский музыкант Элтон Джон завершил прощальный тур