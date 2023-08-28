28 августа, 20:48Шоу-бизнес
Элтона Джона выписали из больницы
Фото: 123RF/zixia
Британского певца Элтона Джона выписали из больницы после падения в своем доме во Франции. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на представителя артиста.
"Мы можем подтвердить, что после падения у себя дома на юге Франции Элтон посетил местную больницу в качестве профилактической меры. После осмотров его незамедлительно выписали сегодня утром, сейчас он дома в добром здравии", – поделилась представитель артиста.
28 августа СМИ писали, что Джону потребовалась госпитализация в связи с падением в собственном доме на Лазурном берегу. Отмечалось, что инцидент произошел в Ницце. Артист упал в результате некоего несчастного случая и получил легкие травмы.
Элтон Джон завершил свою музыкальную карьеру. Последний концерт своего прощального турне он дал 8 июля в Стокгольме. Больше он не планирует туров, однако и не исключает разовых выступлений.
Британский музыкант Элтон Джон завершил прощальный тур
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