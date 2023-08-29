Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Дело блогеров Валерии и Артема Чекалиных о неуплате налогов и отмывании денег передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Дело Чекалиных передали из ГСУ СК по Москве в центральный аппарат СК", – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Собеседник издания пояснил, что соответствующее решение было принято из-за размера ущерба от деятельности блогеров. При этом ранее адвокат Чекалиных утверждал, что они полностью погасили долг перед государством.

Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

В отношении блогеров также возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.



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