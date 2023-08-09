ФНС опровергла сообщения о наличии черного списка блогеров

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У Федеральной налоговой службы нет черного списка российских блогеров, так как в ведомстве есть внутренняя система рисков, которая изучает налогоплательщиков во всех сферах экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС.

"Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект – в итоге обеляется весь рынок", – пояснили в пресс-службе.

В этой связи, продолжили в ФНС, формировать какие-либо перечни нет смысла: обладая всем массивом данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию. В службе также назвали самые распространенные нарушения у блогеров. Среди них – искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Нарушения среди блогеров зачастую происходят просто по незнанию или недопониманию ответственности, отметили в ФНС.

9 августа стало известно, что суд арестовал 12 банковских и 54 расчетных счета блогера и создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской, которая проходит по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Половина счетов принадлежит ее мужу. Суд также наложил арест на движимое имущество блогера.

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