Сын модельера Зайцева сообщил о планах сделать музей в доме отца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев рассказал, что в доме отца в деревне Каблуково Московской области семья сделает музей. Об этом сообщает телеканал "360".

"Сейчас еду туда. Мы хотим сохранить дом как музей-усадьбу", – прокомментировал он.

Также Зайцев опроверг информацию о передаче "Дома моды Вячеслава Зайцева" на проспекте Мира в Москве государству. Ранее появилась информация, что модельер перед смертью завещал его России.

"Это наглая ложь и фальсификация. Дом принадлежит АО "Московский Дом Моды В. Зайцева", которому папа и мечтал его сохранить", – добавил он.

Зайцев уточнил, что отец все оставил семье, а "цывины-дрожжины-головины будут гореть в аду".

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. В последние годы из-за болезни Паркинсона он был частично парализован, не мог самостоятельно передвигаться, у него присутствовали нарушения речи.

Прощание с модельером прошло 4 мая в соборе Троицы Живоначальной. После его похоронили на Жегаловском кладбище.

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым началась в соборе Троицы Живоначальной