Модельера Вячеслава Зайцева похоронят в Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым пройдет на Жегаловском кладбище в Щелкове. Посетить его сможет любой желающий. Об этом сообщает телеграм-канал Дома моды Зайцева.

"Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в соборе Троицы Живоначальной (город Щелково, Пролетарский проспект, 8, строение 1)", – уточняется в сообщении.

30 апреля Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Модельер был частично парализован, не мог самостоятельно передвигаться, у него присутствовали нарушения речи.

Соболезнования семье модельера выразил Владимир Путин. В сообщении он упомянул талант Вячеслава Зайцева, щедрость его души. Также президент отметил, что работы дизайнера радовали людей.

К Дому моды Вячеслава Зайцева люди несут цветы