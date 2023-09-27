МВД проверит Викторию Боню из-за мошенничества – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

МВД России начало проверку в отношении российской телеведущей Виктории Бони по факту мошенничества, сообщает Life.ru.

Летом Боня сделала операцию "лисьи глазки Беллы Хадид". Она пообещала показать фотографии своего лица после оплаты. Блогер создала закрытый телеграм-канал, куда подписчики могут попасть за 1,3 тысячи рублей.

В результате, по данным СМИ, около 200 человек заплатили деньги ради снимков, но в закрытом аккаунте фото так и не появились. Вместо этого звезда "Дома-2" якобы стала рассказывать о недержании, сужении влагалищ и увеличении мужских половых органов.

На вопрос подписчиков, где послеоперационные кадры, Боня заявила, что покажет их после того, как в канал вступят 30 тысяч человек. Подписчики в ответ якобы написали заявление в полицию с требованием проверить телеведущую на уклонение от уплаты налогов в России, поскольку, по их словам, она уже на обмане заработала свыше 300 тысяч рублей и оформила платный канал как тренинг "Поддержать Викторию".

Ранее столичная прокуратура организовала проверку в отношении Виктории Бони на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ в интернете. Правоохранительные органы пояснили, что если прокурорам удастся выявить нарушения, то блогеру может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Говорилось, что проверка Бони будет идти до конца августа.

Боня заявила, что рада проверке на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. По словам телеведущей, подобные обвинения не соответствуют ее образу жизни. Боня объяснила, что не употребляет спиртные напитки, наркотические вещества, а придерживается здорового питания и спорта. Она уточнила, что не стала бы распространять деструктивную информацию.

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