Прокуратура Москвы проверит блогера Викторию Боню на предмет пропаганды наркотиков

Фото: телеграм-канал "Виктория Боня"

Московская прокуратура организовала проверку в отношении телеведущей и блогера Виктории Бони, ее проверяют на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

"В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Виктории Анатольевны Бони, 1979 года рождения, на наличие оснований привлечения ее к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", – заявил он.

Он добавил, что если прокурорам удастся выявить нарушения, то блогеру может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Отмечается, что проверка Бони будет идти до конца августа, но ее могут продлить в случае, если в этом появится необходимость.

Отмечается, что до этого представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Бони, которая рекламирует в Сети ретриты, во время них люди могут употреблять отвар аяуаска, содержащий в том числе психоделические вещества.

Крайт подчеркнула, что блогер представляет подобного рода рекламу на русскоязычном сайте, который оформлен на ее имя, также Боня рассказывает о данных практиках в своих социальных сетях.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков.

Отмечается, что 27 июня против артиста было возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.



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