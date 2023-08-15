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Шакира и Дрейк спровоцировали слухи о романе

Шакира и Дрейк спровоцировали слухи о романе

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Певице Шакире приписали нового возлюбленного. На этот раз речь идет о канадском рэпере Дрейке, который младше певицы на 12 лет.

Журналисты присмотрелись к ним на одной из голливудских вечеринок и отметили, что с праздника знаменитости ушли с разницей в несколько минут. Сами Шакира и Дрейк такие слухи не комментируют.

В новых романах певицу подозревают с тех пор, как она рассталась с мужем – бывшим защитником сборной Испании и "Барселоны" Жераром Пике. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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