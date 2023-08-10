Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lada_dance_official

Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс не станет отменять выступления в конце августа. Об этом рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.

Тем не менее, по его словам, репертуар может быть скорректирован. По его словам, у певицы все хиты энергичные, яркие и активные. Также Пудовкин рассказал о состоянии Дэнс.

"Лада в сознании, разговаривает нормально. У нее было несколько хирургических процедур. Прогнозы врачей очень хорошие, перспективные в смысле хорошего результата", – приводит его слова ТАСС.

Исполнительница попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

После инцидента ее концертный директор рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Пудовкин 8 августа сообщал об ухудшении состояния певицы после проведения второй операции на лице для оптимизации имеющихся разрывов и порезов.

Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы