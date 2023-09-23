Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Кристина Кретова и Игорь Цвирко

"Откройте, Давид": Кристина Кретова и Игорь Цвирко

"Раскрывая тайны звезд": Георгий Мартиросьян

"Тайны души": Юрий Грымов. Часть 1

Россия не будет выдвигать фильмы на "Оскар" в этом году

"Золотая рыбка": Александр Голобородько

Пресс-показ нового спектакля состоялся в Театре Наций

"Сити": драмеди "Первый день моей жизни" вышло на экраны российских кинотеатров

"Сити": театральный фестиваль "Образцов фест" стартовал в столице

"Техно": "Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав"

В российский прокат вышла драма "Чужая"

Ведущий Давид Виннер провел день с артистами Большого театра, а именно ведущей балериной Кристиной Кретовой и премьером Большого Игорем Цвирко.

Они поговорили о современном и классическом танце, о том, как научиться любить и понимать балет, какие сегодня есть новые возможности у танцоров. Также речь шла о продюсировании спектаклей и любви как на сцене, так и за ее пределами.

Подробности смотрите в программе “Откройте, Давид”.

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика