23 сентября, 22:00Культура
"Откройте, Давид": Кристина Кретова и Игорь Цвирко
Ведущий Давид Виннер провел день с артистами Большого театра, а именно ведущей балериной Кристиной Кретовой и премьером Большого Игорем Цвирко.
Они поговорили о современном и классическом танце, о том, как научиться любить и понимать балет, какие сегодня есть новые возможности у танцоров. Также речь шла о продюсировании спектаклей и любви как на сцене, так и за ее пределами.
Подробности смотрите в программе “Откройте, Давид”.
Программа: Откройте, Давид