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17 мая, 07:15

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Движение на Садовом кольце перекроют 18 мая из-за велофестиваля и велогонок

Движение на Садовом кольце перекроют 18 мая из-за велофестиваля и велогонок

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В Москве в субботу, 17 мая, временно закроют движение на Садовом кольце. В городе пройдет весенний велофестиваль и велогонки "Садовое кольцо".

С 00:00 до 17:00 перекроют участки Зубовской, Большой Пироговской улицы и проезда Девичьего Поля. С 07:00 на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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