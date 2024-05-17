17 мая, 07:15Город
Движение на Садовом кольце перекроют 18 мая из-за велофестиваля и велогонок
В Москве в субботу, 17 мая, временно закроют движение на Садовом кольце. В городе пройдет весенний велофестиваль и велогонки "Садовое кольцо".
С 00:00 до 17:00 перекроют участки Зубовской, Большой Пироговской улицы и проезда Девичьего Поля. С 07:00 на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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