Москвичи воспользовались 4 млрд раз сервисами mos.ru

Электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков и запись к врачу стали самыми популярными сервисами портала mos.ru. С момента появления этим сайтом воспользовались четыре миллиарда раз.

Ежегодно на столичном портале запускают десятки новых функций в соответствии с запросами москвичей. На данный момент на сайте mos.ru представлено больше 400 услуг и сервисов, причем одна из новых функций – возможность онлайн-записи в проект "Московское долголетие”.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

