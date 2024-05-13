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13 мая, 10:15

Технологии

Москвичи воспользовались 4 млрд раз сервисами mos.ru

Москвичи воспользовались 4 млрд раз сервисами mos.ru

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Электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков и запись к врачу стали самыми популярными сервисами портала mos.ru. С момента появления этим сайтом воспользовались четыре миллиарда раз.

Ежегодно на столичном портале запускают десятки новых функций в соответствии с запросами москвичей. На данный момент на сайте mos.ru представлено больше 400 услуг и сервисов, причем одна из новых функций – возможность онлайн-записи в проект "Московское долголетие”.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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