Историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play

Российская приключенческая видеоигра "Смута" вышла на сервисе VK Play. Презентация прошла в Нижегородском кремле в закрытом формате, сообщает газета "Известия"

"Пять минут назад сделали последний предзаказ. Теперь игра доступна на нашей площадке для покупки и скачивания", – подчеркнул руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев.

В материале отметили, что во время презентации был показан ролик "Смуты", в котором впервые прозвучала симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok. Участники также увидели 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе.

В основу игры лег сюжет романа Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Также нижегородские реконструкторы показали момент собрания народного ополчения Кузьмой Мининым.

Ранее в России предложили маркировать компьютерные игры. Минэкономразвития планирует внести поправки в закон "Об информации", в рамках которых введут обязательную маркировку и классификацию видеоигр в России.