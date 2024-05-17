Технические работы на mos.ru начнутся в 21:00 17 мая

В пятницу, 17 мая, в 21:00 на портале mos.ru начнутся технические работы. Об этом в своем телеграм-канале предупредил столичный департамент информационных технологий.

Так, до 21:00 субботы, 18 мая, приостановится прием онлайн-заявлений на получение некоторых госуслуг и не будут обновляться статусы по услугам, заказанным ранее. Самые популярные сервисы, такие как оплата счетов и запись к врачу, продолжат работать в обычном режиме.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.