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17 мая, 07:15

Технологии

Технические работы на mos.ru начнутся в 21:00 17 мая

Технические работы на mos.ru начнутся в 21:00 17 мая

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В пятницу, 17 мая, в 21:00 на портале mos.ru начнутся технические работы. Об этом в своем телеграм-канале предупредил столичный департамент информационных технологий.

Так, до 21:00 субботы, 18 мая, приостановится прием онлайн-заявлений на получение некоторых госуслуг и не будут обновляться статусы по услугам, заказанным ранее. Самые популярные сервисы, такие как оплата счетов и запись к врачу, продолжат работать в обычном режиме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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