Плановые технические работы пройдут 17 и 18 мая на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На mos.ru 17 мая с 21:00 до 18 мая 21:00 пройдут плановые технические работы. Они необходимы, чтобы электронные услуги стали еще надежнее и удобнее, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении уточнили, что на доступ к популярным сервисам техработы не повлияют. Москвичи по-прежнему смогут оплачивать счета, передавать показания счетчиков, просматривать электронный дневник школьника, записываться к врачу онлайн и другое. Также воспользоваться этими сервисами можно в столичных мобильных приложениях.

Во время проведения работ на mos.ru приостановят прием онлайн-заявлений на получение некоторых госуслуг. Это вынужденная мера, которая необходима для скорейшего завершения работ. Москвичам, которым необходимо воспользоваться государственными услугами 18 и 19 мая, посоветовали сделать это до начала проведения техработ либо обратиться в центры госуслуг "Мои документы".

Также граждан предупредили, что на время работ приостановят обновления статусов по госуслугам, которые были заказаны ранее. Если услугу окажут в этот период, уведомление поступит после завершения техработ.

Более того, временно не будет поступать информация о статусе оплаты счетов на портале мэра и правительства Москвы. В свою очередь, сервис "Мои платежи" будет работать как обычно. Однако уведомление об успешной оплате поступит в личный кабинет после завершения работ.

Также временно приостановят подтверждение сведений в личном кабинете. Если в этот период пользователь добавит в свой профиль СНИЛС, данные паспорта, адреса или данные детей, то проверка этих сведений завершится уже после окончания техработ.

Виджеты в личном кабинете портала тоже будут недоступны. Информацию, которая обычно в них отображается, можно получить через соответствующий сервис, ресурс или в мобильных приложениях.

По всем вопросам москвичи могут обратиться в службу технической поддержки mos.ru онлайн или по телефону горячей линии 8 (495) 539-55-55.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 4 миллиардов раз жители столицы воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Мэр напомнил, что в 2011 году на портале было всего лишь 11 видов услуг и сервисов в электронном формате. Сейчас цифра увеличилась до 420.

